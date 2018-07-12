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SpaceX запустит израильскую станцию на Луну

Над проектом работают частная израильская компания SpaceIL и государственная Israel Aerospace Industries.

Фото : yablor.ru12 июля 2018, 09:35

Американская компания SpaceX в декабре 2018 года в качестве попутной нагрузки ракеты Falcon 9 запустит израильскую автоматическую станцию на Луну, сообщает Space.com.

Посадка лунного модуля на поверхность спутника Земли ожидается в феврале 2019 года. Над проектом работают частная израильская компания SpaceIL и государственная Israel Aerospace Industries.

Аппарат массой 600 килограмм, который изначально создавался в рамках проекта Google Lunar X Prize, будет выведен на эллиптическую орбиту вокруг Земли, затем, после коррекции орбиты, перейдет на траекторию полета к Луне.

Если операция пройдет успешно, отмечает издание, Израиль станет после России, США и Китая государством, кому удалось доставить автоматическую станцию на поверхность Луны.


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