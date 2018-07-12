Цены на нефть снизились

Августовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на 4,60% составив $70,70 за баррель.

В ходе электронных торгов на лондонской и нью-йоркской биржах цены на нефть ощутимо снизились, об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает Gazeta.ru.

Августовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на 4,60% составив $70,70 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 5,96%, до $74,16 за баррель. Цена на нефть Brent впервые с 26 июня опустилась ниже $75 за баррель.

Ранее стало известно, что ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть до 1,45 млн баррелей в сутки. Также ранее ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России.

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