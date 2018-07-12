Еще одного известного журналиста обыскали по делу Ratel.kz и Forbes Kazakhstan

По словам Дорохова, уже более месяца он по полдня тратит на следователей.

У журналиста и руководителя PR-агентства Юрия Дорохова дома провели обыск, передает Zakon.kz.

Об этом бывший выпускающий редактор Forbes Kazakhstan сообщил на своей странице в Facebook.

"Помните нашумевшее дело против журналистов Forbes и Ratel? Я теперь тоже фигурант этого дела. У меня дома был обыск, изъяли мой ноутбук и гаджеты детей. Я тоже свидетель с правом на защиту – то есть, без пяти минут подозреваемый. Постоянно дергают на допросы, проходят выемки документов. Уже больше месяца регулярно по полдня трачу на следователей, потом до полуночи работаю, пытаясь выполнить обязательства перед клиентами", - написал Дорохов.

Как ранее поясняли в полиции, 30 марта 2018 года в ДВД Алматы обратился гр. К. с заявлением в отношении сотрудников двух интернет-порталов по факту распространения заведомо ложной информации. По данному факту было начато досудебное расследование по ст. 274 ч.3 УК РК.

2 апреля стало известно о том, что в редакциях портала Ratel.kz и журнала Forbes Kazakhstan сотрудниками полиции проводятся обыски. По информации журналиста Вадима Борейко, в редакции Ratel.kz были изъяты документы и компьютеры. В полицию доставили главного редактора портала Марата Асипова, его заместителя Сапу Мекебаева и обозревателя Анну Калашникову. В редакции Forbes Kazakhstan был задержан заместитель главного редактора Александр Воротилов. Позже задержанных отпустили домой. 31 мая у Воротилова вновь дома прошел обыск.

Параллельно с этим шли судебные тяжбы по иску районного прокурора к главному редактору Ratel.kz Асипову. Завершился процесс запретом на выпуск издания, в том числе и в Facebook.

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