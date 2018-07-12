Лукашенко предложил "Мисс Беларусь" поработать в колхозе

Она ответила, что не сможет приступить к работе в колхозе из-за двухлетнего модельного контракта.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения колхоза "Родина" в Могилевской области предложил Марии Василевич, которая одержала победу в конкурсе "Мисс Беларусь — 2018", поработать на этом предприятии, сообщает Sputnik Беларусь.

Во время совместного визита в музей на территории колхоза Лукашенко предложил "Мисс Беларусь" посидеть за столом председателя хозяйства.

"Машенька, иди сюда, детка. Иди-ка, посмотрим, как ты будешь в "Купаловском" смотреться... На счетах будешь считать. Или вас этому уже не учили?" — спросил Лукашенко.

Василевич положительно отреагировала на предложение президента. Она отметила, что не сможет приступить к работе в колхозе из-за двухлетнего модельного контракта, но выразила готовность приступить к исполнению обязанностей после его истечения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!