Чемпионат Азии по волейболу стартовал в Усть-Каменогорске

Аким ВКО в первый день посетил сразу два матча.

Чемпионат Азии по волейболу среди женских клубных команд феерично стартовал сегодня в Усть-Каменогорске. Зрелищные матчи вкупе с великолепным открытием турнира с использованием суперсовременных технологий дали очередной толчок развитию волейбола в регионе, сообщает пресс-служба акима ВКО.

В Восточно-Казахстанской области второй год подряд проходит Чемпионат Азии по волейболу среди женских клубных команд. Высоко оценив организационный момент данного чемпионата в прошлом году, Азиатская конфедерация волейбола поддержала инициативу акима ВКО Даниала Ахметова, и доверила проведение чемпионата и в этом году. Глава региона в первый день посетил сразу два матча. В одном из них действующий Чемпион Азии тайландский «Суприм» без видимый усилий разгромил молодых китаянок из «Цзянсу» 3:0, а во втором уже наш родной усть-каменогорский «Алтай» с тем же счётом переиграл иранский «Пайкан».

Отдельной главой в сегодняшнем интересном и насыщенным на события дне стала церемония открытия турнира, в которой приняли участие все девять команд, оспаривающих в этом году звание чемпиона Азии. Невероятно мотивирующий видеоролик, плавно перешедший в 3D шоу, вызвали настоящий восторг и овации заполненных до отказа трибун.

Прибыл на открытие президент Федерации Волейбола Республики Казахстан Нуртай Абыкаев.

- Сегодня, во второй раз мы проводим чемпионат Азии по волейболу среди женщин, что является большой честью для нашей страны, - признался Нуртай Абыкаев в ходе своей приветственной речи. - Проведение такого рода мероприятий международного уровня в Восточно-Казахстанской области - на Родине казахстанского футбола и хоккея, безусловно, придаст большой импульс дальнейшему развитию волейбола. Это ключевая задача по исполнению поручения Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева об улучшении здоровья нации.

Последовавшая затем игра между хозяйками турнира «Алтаем» и чемпионом Ирана «Пайканом» никого не разочаровала. Волнение не позволило подопечным Юрия Панченко сходу устроить настоящий погром своим оппоненткам, но победа и без того получилась очень убедительной – 3:0 (25:18, 25:16, 25:17).

- Не всё получилось в этом матче, - призналась после игры капитан «Алтая» Сана Анаркулова. – Нас несколько подвели эмоции, волнение и боязнь совершить ошибку. Перед домашними трибунами все хотят показать себя на максимуме, и от этого излишнего желания появляются ошибки. Плюс немного не хватило времени на разминку. Надеемся, к следующим матчам удастся поработать над ошибками и показать более качественную игру.

Следующий матч «Алтай» проведёт 13 июля против «CMFC» - чемпиона Китайского Тайпея. Игра состоится в 19:00 во Дворце Спорта им. Б. Александрова.

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