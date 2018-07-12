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Доллар опять подрос на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 344,26 тенге.

Фото : tumba.kz12 июля 2018, 11:25

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 344,26 тенге за доллар (+1,15 тенге), объем торгов – 119,2 млн долларов (+84 250 тыс. USD).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,5200 тенге за рубль, предложение – 5,5300 тенге за рубль.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,3641 тенге за юань (+0,1188 тенге), объем торгов – 4 700 тыс. юаней (+2 300 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 344,2-345 тенге, евро - 401,9-403,9 тенге, рос-рубля - 5,53-5,57 тенге.

В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.


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