Доллар опять подрос на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 344,26 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 344,26 тенге за доллар (+1,15 тенге), объем торгов – 119,2 млн долларов (+84 250 тыс. USD).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,5200 тенге за рубль, предложение – 5,5300 тенге за рубль.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,3641 тенге за юань (+0,1188 тенге), объем торгов – 4 700 тыс. юаней (+2 300 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 344,2-345 тенге, евро - 401,9-403,9 тенге, рос-рубля - 5,53-5,57 тенге.

В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.

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