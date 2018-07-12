Экс-глава комитета МИР РК осужден за взятку

Ему назначено 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

В отношении бывшего председателя комитета геологии и недропользования министерства по инвестициям и развитию РК Базарбая Нурабаева вынесен приговор. Он обвиняется в получении взятки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нурабаева Базарбая Канаевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 3 пп. 3, 4 и ст. 361 ч. 3 УК РК. В силу ст. 58 ч. 3 по совокупности уголовных преступлений путем поглощения менее строго более строгим наказанием окончательно назначить Нурабаеву Базарбаю Канаевичу 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать государственные должности и в коммерческих организациях», - сообщил судья Асхат Аширбеков.

Между тем, по ст. 366 ч. 3 пп. 3,4 УК РК по эпизоду обвинения ТОО «СК Петролиум» Базарбай Нурабаев признан невиновным и оправдан за недоказанностью совершения им преступления.

«Его же по ст. 366 ч. 3 п. 4 УК по эпизоду обвинения ТОО «Сырдарья Кызыл миа» признать невиновным и оправдать за недоказанность совершения им преступления. Отбытие лишения свободы Нурабаева определить в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», - постановил судья.

Кроме того, Асхат Аширбеков внес представление на имя президента страны о лишении Нурабаева государственной награды.

Базарбай Нурабаев был взят под стражу 6 марта 2017 года. По данным Нацбюро по противодействию коррупции, он был задержан с поличным при получении очередной части взятки в размере 20 тыс. долларов от представителя ТОО «Акмола Голд» за оказание содействия в заключении контракта на государственное исследование недр. По версии следствия, Нурабаев организовал масштабную преступную схему по получению взяток в особо крупных размерах на системной основе от предпринимателей за заключение контрактов на недропользование по всей территории республики.

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