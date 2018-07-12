Область имеет огромный потенциал в сельском хозяйстве, особенно в развитии животноводства.

Руководители трех крупных сельхозтоваропроизводителей ЗКО посетили Великобританию с целью дальнейшего сотрудничества в сфере сельского хозяйства, сообщает пресс-служба акима ЗКО.

Ознакомительная поездка состоялась при поддержке посольства РК в Великобритании и Министерства сельского хозяйства РК. Руководители западноказахстанских предприятий «Кублей», «Жайык Ет» и «Батыс пауэр» посетили производственные объекты компании «Dunbia» в Великобритании в рамках реализации меморандума, подписанного в ходе Астанинского экономического форума-2018. Западноказахстанская делегация во главе с акимом ЗКО Алтаем Кульгиновым осмотрели работу цехов (убойного, упаковочного и перерабатывающего) одной из ведущих мировых компаний по производству и переработке мясной продукции, и провели переговоры по обсуждению реализации проекта полного цикла переработки мяса в области.

– Аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики. Об этом всегда говорит Президент нашей страны Нурсултан Назарбаев. Наша область имеет огромный потенциал в сельском хозяйстве, особенно в развитии животноводства. Поэтому опыт таких компаний, известных во всем мире, несомненно, окажет существенную помощь в дальнейшем эффективном развитии агропромышленного комплекса региона, используя новейшие технологии безотходного производства и полной переработки мясной продукции, – отметил А.Кульгинов.

Представители компании «Dunbia», делясь опытом работы, также выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с казахстанскими предприятиями. В частности, поступило маркетинговое предложение по оказанию помощи в продвижении казахстанской мясной продукции на зарубежные рынки. К сведению, компания «Dunbia» является одной из ведущих в сфере переработки красного мяса, включая производство продукции из говядины, баранины и свинины, в сети розничной и оптовой торговли, общественного питания на местном, национальном и международном уровнях. В компанию входят 25 предприятий Великобритании и Ирландии, которые имеют более 1 миллиона голов крупного рогатого скота и более 3 миллионов голов овец. В производстве задействованы более 30 тысяч фермеров, трудоустроены около 7 тысяч сотрудников. Компания имеет более 50 представительств в различных странах мира, показывая постоянный экономический рост, и 2 миллиарда евро оборотных средств. «Dunbia» является поставщиком высококачественной продукции на европейский рынок, в том числе в крупнейшие сети ритейла McDonalds, Tesсо, M&S, Sainsbury’s и другие, а также сотрудничает с европейскими вузами в целях подготовки специалистов аграрного сектора, в том числе и по грантам компании.

По мнению руководителя ТОО «Мясоперерабатывающее предприятие «Жайык-Ет» Темиргали Ескендирова, реализация совместных проектов с такими лидерами мясной индустрии, как «Dunbia», поднимет на новый высокий уровень деятельность казахстанских сельхозтоваропроизводителей, и даст определенный стимул для иностранных инвесторов.

Еще одним плюсом в рабочей поездке стало знакомство с новейшей системой отслеживания продукции от производителя до потребителя, которую разработала компания «Farm Wizard». В рамках цифровизации сельского хозяйства, данная программа, отслеживающая весь процесс – от рождения животного до его убоя, сюда входит информация о самом хозяйстве, местности, стаде, вакцинации животного и т.д., позволит осуществить поставленные задачи по обеспечению повышения производительности и улучшению качества продукции, а также эффективности внедрения цифровых технологий в сфере АПК.

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