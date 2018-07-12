Как Роналду завершит карьеру 

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, рассказал о дальнейшей карьере футболиста, сообщает Football Italia.

""Ювентус" станет последним клубом Криштиану, и я рад, что он принял такое решение. С этой командой он завершит свою невероятную карьеру", — заявил Мендеш.

10 июля "Реал" объявил об уходе 33-летнего португальца в "Ювентус". За переход Роналду итальянский клуб заплатит 100 миллионов евро и понесет 12 миллионов дополнительных расходов.

В составе "Реала" Роналду выиграл 16 трофеев. Среди них четыре кубка Лиги чемпионов. Кроме того, португалец стал лучшим бомбардиром в истории "Реала", обойдя испанца Рауля. В активе 33-летнего Роналду 451 гол в 438 матчах.

В мае текущего года футболист рассказал, что после завершения карьеры хочет попробовать себя в кино. При этом Роналду выразил опасения, что когда он появится на экране, ему припишут образ красавчика и не оценят актерскую игру.