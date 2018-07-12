Все объекты должны быть сданы в срок - Байбек о реконструкции инженерных сетей

Этим летом в Алматы ведется ремонт более 150 улиц протяженностью порядка 160 км.

Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе рабочего объезда проверил строительные работы по обновлению инженерных коммуникаций города. Текущим летом в мегаполисе ведется ремонт более 12 км тепловых сетей, расширение существующих газопроводов и прокладка новых сетей водоснабжения для более 120 тысяч абонентов, сообщает пресс-служба акима города.

Осмотрев участок строительства канализационного коллектора протяженностью 8,8 км по улице Дулати, глава мегаполиса поручил Управлению энергетики и коммунального хозяйства города ускорить темпы строительных работ.

«Все объекты должны быть сданы в срок, с комплексным благоустройством тротуаров и озеленением», - отметил Бауыржан Байбек.

В свою очередь по итогам предыдущего рабочего объезда раньше срока завершено строительство подземного газопровода протяженностью 2,8 км по улице Алтынсарина. Более 40 тысяч абонентов будут обеспечены бесперебойной подачей газа.

По улице Жамбыла на участке между проспектом Назарбаева и улицей Пушкина с опережением графика завершена реконструкция тепловых сетей и ведется благоустройство территории.

Работы еще на нескольких участках города продолжаются и будут завершены в конце июля. Сдача наиболее сложных и протяженных участков запланирована на конец августа. При этом для всех абонентов обеспечено бесперебойное горячее водоснабжение посредством организации временных схем.

Продолжаются работы по строительству новых сетей водоснабжения и водоотведения, что дополнительно обеспечит более 120 тысяч человек в 5 районах города качественной питьевой водой и центральной канализацией.

В рамках рабочего объезда аким Алматы также проверил ход реконструкции исторического центра города. На сегодня на участках проспектов Абая, Аблай хана, Назарбаева и площади Абая ведется переустройство инженерных сетей, укладка брусчатки, замена опор освещения, устройство поливочной системы, обновление входных групп и фасадов зданий.

В рамках реконструкции предусмотрено расширение пешеходных зон, посадка зеленых насаждений для создания затененных пространств и строительство новых фонтанов.

Стоит отметить, что этим летом в Алматы ведется ремонт более 150 улиц протяженностью порядка 160 км. Капитальным ремонтом охвачены все подземные переходы. По принципу полицентричности ведется благоустройство территорий во всех районах города. Если в прошлом году были отремонтированы 500 алматинских дворов, то в этом обновят еще более 600 дворовых площадок во всех районах города.

За последний год в мегаполисе построено и реконструировано почти 800 км инженерных сетей, в том числе 313 км водопровода, 266 км канализации, 150 км сети электроснабжения и 32,3 км сети теплоснабжения.

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