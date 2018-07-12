Как часто чиновники отказывают гражданам

Виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Статистику правонарушений в сфере оказания государственных услуг за первое полугодие 2018 году сегодня на брифинге в Астане привел директор департамента госуслуг Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Ильдар Уйсумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

В первом полугодии 2018 года Агентством по делам госслужбы и противодействию коррупции проведено более 500 проверок государственных органов. Было выявлено порядка 100 тысяч нарушений законодательства в сфере оказания госуслуг. В отношении этих ведомств вынесено 1100 рекомендаций. Привлечено к различным видам дисциплинарной ответственности 351 госслужащих.

В пример он привел случай, когда гражданин полгода не мог поставить купленную машину на учет в Спеццоне Алматы. Поводом для отказа послужило наличие в базе иной машины с аналогичными регистрационными данными. Хотя этот автомобиль уже неоднократно проходил процедуру перерегистрации в городах Алматы и Астаны без каких-либо проблем.

«Только после вмешательства агентства и продолжительной переписки нарушенные права услугополучателя восстановлены. При этом принятое решение дисциплинарного характера в отношении виновного инспектора не соответствует тяжести и последствиям совершённого проступка», - сказал Уйсумбаев

Второй пример – отказ сотрудников ДВД Алматы в выдаче разрешения на приобретение и хранение гражданского и служебного оружия по основаниям не предусмотренным стандартом. Полицейские не заметили на сайте электронного правительства квитанцию об оплате госпошлины. Что, по мнению Уйсумбаева, говорит об отсутствии соответствующей квалификации.

«По итогам рассмотрения обращения гражданина Аманжолова установлен факт оказания услуги сотрудниками Спеццона города Алматы без участия собственника автотранспорта или его доверенного лица. Кроме того, по обращению гражданина Сауранбаевой нашли своё подтверждение факты незаконной выдачи справки об отсутствии недвижимого имущества сотрудниками ЦОНа города Астаны и выдачи их третьим лицам», - продолжил он.

Еще один пример нарушения из миграционной полиции Астаны. Так, сотрудники управления стали выставлять дополнительные требования при предоставлении госуслуг, регистрации, приёма гражданства в виде истребования нотариально заверенных переводов на официальный государственный язык заявлений, анкет, биографий.

Департаментом обороны Алматы гражданин Сагидолла необоснованно отказано в услуге выдачи военного билета в связи с тем, что он не приложил квитанцию об оплате штрафа. Хотя гражданин не был вызван в органы обороны для выяснения обстоятельств и наложения административного взыскания.

«По всем вышеуказанным фактам нарушения законодательства виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. В том числе с увольнением от занимаемых должностей. Однако привлечение к ответственности не решит проблему нарушения норм стандартов оказания госуслуг. Госорганам необходимо принимать системные меры в виде выяснения устранения причин, порождающих жалобы. Деятельность госорганов должна быть направлена на повышение качества оказания госуслуг, проведение постоянного мониторинга мнения населения», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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