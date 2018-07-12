Монумент "Қазақ еліне мың алғыс" имеет важное историческое значение - Назарбаев

Президент поблагодарил жителей Карагандинской области.

Глава государства выразил благодарность жителям Карагандинской области, сообщает пресс-служба акима области.

В письме президент поздравил акима и всех жителей области с 20-летием Астаны.

"Знаменательный юбилей главного города страны, символа независимого Казахстана является нашим общим праздником. В возведении величественной столицы в сердце Сарыарки принял участие весь казахстанский народ. В рамках проекта "Регионы в дар Астане" особый подарок преподнесла и Карагандинская область. Монумент "Қазақ еліне мың алғыс" имеет важное историческое значение для нашей страны. Олицетворяя собой трагическую судьбу насильственно переселенных в нашу страну народов, он демонстрирует великий гуманизм казахов, дружбу и единство в нашем полиэтничном обществе. Прекрасным украшением и местом отдыха горожан станет аллея "Улытау" на территории столичного Ботанического сада, благоустроенная усилиями карагандинцев. Выражаю Вам и всем жителям региона большую признательность за весомый вклад в процветание Астаны. Желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия!" - говорится в тексте письма Назарбаева.

В рамках проекта "Регионы в дар Астане" все области страны и Алматы подарили столице десять новых объектов социального назначения.

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