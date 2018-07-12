В Туркестанской области акимы попались на взятке в 40 тысяч тенге

Дело передано в суд.

В Туркестанской области по подозрению в коррупции задержаны акимы сёл Хантаги и Ашысай, передаёт корреспондент BNews.kz.

Оперативное видео с задержанием чиновников было опубликовано в социальных сетях 11 июля. На нем показано, как в кабинете на рабочем столе в аккурат под документом лежат деньги, которые были переданы акимам от предпринимателей.

"Ко мне в кабинет заходил предприниматель, возможно он их и оставил здесь", - говорит задержанный.

Сумма взятки составила 40 и 50 тысяч тенге. По предварительной версии, данная сумма предусмотрена от представителей ИП на заключение договоров аренды на установку платёжных терминалов в зданиях акиматов.

"В связи с полным признанием вины Кабылбеков и Ержегитов не задерживались, уголовное дело направленно в суд", - говорится в видеоматериале.

К слову, согласно исследованиям, половина казахстанцев не сталкивается с коррупцией. За последние два года в Казахстане отмечается сокращение доли граждан, сталкивающихся с проявлениями коррупции на 18,3%. 79% НПО, 76% госслужащих, 63% частных гражданских лиц, 62% предпринимателей отметили, что за последний 2017 год они с проявлениями коррупции не сталкивались.

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