Как интернет-мошенники обманывают казахстанцев

Подборка самых популярных интернет-афер и способы защиты от них.

Развитие интернета позволяет нам удаленно учиться, работать, получать информацию и услуги, приобретать товары и оплачивать все не выходя из дома. Этим активно пользуются мошенники, постоянно придумывая и воплощая в реальность новые способы отъема денег у доверчивых или неискушенных в новых технологиях людей. Подборку самых распространенных схем интернет-афер, с которыми приходится сталкиваться казахстанцам, составил Zakon.kz.

Поздравляю! Вы выиграли!

В последние годы широкую популярность получили смс-рассылки или электронные письма с сообщениями о выигрыше автомобиля либо других ценных призов. Для получения «выигрыша» злоумышленники обычно просят перевести на электронные счета определенную сумму денег, мотивируя это необходимостью уплаты налогов, таможенных пошлин, транспортных расходов и т.д. После получения денег они перестают выходить на связь, либо просят перевести дополнительные суммы на оформление выигрыша.

Буквально на днях 64-летний житель Уральска отдал мошенникам 17 000 тенге за якобы выигранный им сотовый телефон. Поверив мошенникам, сообщившим ему о выигрыше, он просто перевел деньги через терминал «Qiwi-кошелек» на указанный абонентский номер. Понятно, что обещанного телефона он не дождался и обратился в полицию, но задержать обманувших его аферистов пока не удалось.

Полезный совет Прежде всего, помните, что для того, чтобы что-то выиграть, необходимо принимать участие в розыгрыше. А все упоминания о том, что ваш номер является «счастливым» и оказался в списке участников лотереи, являются, как правило, лишь уловкой для привлечения вашего внимания. Если организаторы розыгрыша сами вышли с вами на связь, постарайтесь получить от них максимально возможную информацию об акции, условиях участия в ней, правилах ее проведения и компании, которая ее проводит. Возьмите контакты данной организации и проверьте информацию о ней в интернете. Если она там все же есть, позвоните по городскому телефону и еще раз расспросите об условиях розыгрыша и уточните имя победителя. Но, главное, любая просьба перевести деньги для получения выигрыша должна насторожить вас. Во-первых, уплата налогов за выигрыш не осуществляется посредством перевода денежных средств на электронные счета граждан и организаций или т.н. «электронные кошельки». А во-вторых, почему вы должны отдавать свои деньги за вещь, которую даже не видели.

Товар виртуальный, деньги реальные

Еще один из популярных способов мошенничества связан с размещением объявлений о продаже товаров на электронных досках объявлений, популярных сайтах и интернет-аукционах. Как правило, мошенники привлекают своих жертв выгодными предложениями и требуют перечисления предоплаты путем перевода денежных средств на электронный кошелек.

Так, в прошлом году жертвой мошенников стал 34-летний житель Степногорска, который без лишних вопросов, перечислил на указанный обманщиками интернет-кошелек 35 тысяч тенге за якобы продаваемый ими музыкальный усилитель мощности. Не дождавшись покупки, он обратился в полицию, и обманщика удалось задержать. Им оказался 30-летний житель Петропавловска, ранее уже судимый за мошенничество.

А в феврале текущего года интернет-мошенники при помощи той же схемы обобрали несколько человек в Балхаше. Местные жители заключили виртуальные сделки - перечислили предоплату, но обещанного товара так и не получили. Одна жительница города пыталась купить в интернете медикаменты за 25 тысяч тенге и перечислила мошенникам половину суммы, после чего продавца и «след простыл». Еще две женщины заплатили 60 и 85 тысяч тенге в надежде обзавестись щенком и приобрести кольцо.

Полезный совет Чтобы не стать жертвой интернет-мошенничеств, лучше всего отказаться от сомнительных сделок и не соглашаться на предоплату товара или услуги. Помните, что перечисляя деньги незнакомым лицам посредством анонимных платежных систем, вы не имеете гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится. Посмотрите среднюю стоимость аналогичных товаров. Чересчур низкая цена должна вызвать у вас подозрение. Если же предлагаемый товар вам очень уж приглянулся, внимательно изучите объявление, посмотрите информацию о лице, разместившем его. Если торговая площадка имеет систему рейтингов продавцов, изучите отзывы, оставленные другими покупателями, не забывая, однако, о том, что преступники могут оставлять положительные отзывы о себе, используя дополнительные учетные записи. Воспользуйтесь Интернет-поиском. Иногда достаточно ввести в форму поиска телефонный номер или сетевой псевдоним продавца для того, чтобы обнаружить, что эти данные уже использовались в целях хищения денежных средств и обмана покупателей.

Кредит вместо работы

Но, пожалуй, еще опаснее сообщать мошенникам свои личные данные и банковские реквизиты. Примером тому может послужить случай с 34-летним жителем Щучинска, искавшим через рекламный сайт объявления о работе. Увидев предложение одного из пользователей, и решив, что условия работы ему подходят, мужчина сразу же связался с «работодателем», и тот попросил будущего работника предоставить все данные для открытия платежной карточки. Работу мужчина не получил, зато вскоре узнал, что на него оформлен банковский кредит.

Помимо мошенничества с использованием электронных кошельков и личных данных потенциальных жертв, преступники вполне успешно проворачивают аферы с помощью интернет-банкинга.

Например, выбрав жертву на сайте, связанном с продажами, мошенники звонят и сообщают, что готовы купить предлагаемый товар. А за удаление объявления с ресурса даже готовы перечислить задаток. Только вот лично деньги отдать не могут, а потому предлагают подключить услугу интернет-банкинга к платежной карте продавца и сообщить им ее номер. Из-за незнания принципов работы приложения потерпевшие высылают требуемые реквизиты. Следом обманом мошенники выуживают у них SMS-сообщение с кодом доступа к личному кабинету интернет-банкинга, которое приходит на абонентский номер потерпевших. Таким образом, преступники получают полный доступ к банковским картам граждан и могут распоряжаться всеми содержащимися на них деньгами.

Полезный совет Ни при каких обстоятельствах не следует передавать незнакомым людям сведения о своих карточных счетах, PIN-коды и не переводить деньги на их телефоны через анонимные платежные системы. Кроме того, стоит учесть, что в последнее время участились случаи рассылки смс-сообщений, содержащих информацию о том, что банковская карта абонента заблокирована в силу ряда причин. Иногда подобные сообщения содержат призыв перевести деньги для разблокировки карты, иногда абонента просят позвонить или отправить смс на короткий номер. Или на почту жертвы приходит письмо, очень похожее на письмо от официального банка, где человек держит деньги. В письме – ссылка на сайт, очень похожий на «настоящий». А на сайте говорят, что проводятся технические работы и надо ввести данные карты, включая пин-код. В итоге средства со счета уплывают в руки злоумышленника до того, как жертва успеет заблокировать карту. Чтобы избежать этого, необходимо помнить о том, что единственная организация, которая сможет проинформировать вас о состоянии вашей карты – это банк, обслуживающий ее. Если вы получили смс-уведомление о ее блокировке, немедленно обратитесь в банк. Телефон клиентской службы банка обычно указан на обороте карты. Не звоните и не отправляйте сообщения на номера, указанные в смс-уведомлении. И помните, что даже банковские работники не могут в письме или телефонном разговоре требовать от вас предоставить пин-код.

«Находчивые» мошенники

Существует и другой распространенный вид мошенничества, жертвами которого становятся люди, зарегистрировавшиеся на сайтах, где разыскивают утерянные или украденные вещи или разместившие объявление о пропаже в различных СМИ. Мошенники просто звонят по указанным телефонам и сообщают, что утерянная вещь найдена ими, но вернут они ее за соответствующее вознаграждение. Но так как лично встречаться они опасаются (вдруг владелец обвинит их в краже и заявит в полицию), расчет просят произвести путем перевода денег через терминалы оплаты. Естественно, никаких вещей они не находили и получив деньги, мошенники пропадают.

Именно по такой схеме был обманут доверчивый житель Рудного, перечисливший мошенникам 25 тысяч тенге за якобы найденный смартфон. Он разместил объявление о пропаже в одной из социальных сетей, и через некоторое время с ним связался неизвестный, сообщивший, что нашел смартфон. Но прежде чем его вернуть, попросил перевести на его электронный кошелек денежное вознаграждение. Мужчина сделал все, как просил собеседник, но естественно гаджет ему никто не вернул, а незнакомец попросту перестал выходить на связь.

Полезный совет Совет здесь можно дать только один – ни в коем случае не отдавайте и не перечисляйте деньги, пока не убедитесь, что потерянная или украденная вещь действительно найдена. Расспросите о ней более подробно, попросите сообщить нашедшего, есть ли на ней отличительные приметы (их вы можете попросту придумать для проверки). Если речь идет о документах – спросите номер (например, удостоверения личности), форму печати и т.д. В общем, исключите любую возможность для обмана. Но, даже убедившись, что вещь действительно найдена, не отдавайте деньги, пока она не окажется в ваших руках.

Псевдоблаготворительность

Пожалуй, это один из самых отвратительных способов интернет-мошенничества. Как правило, в интернете появляется душераздирающая история о смертельно больном ребенке, которому срочно необходимы дорогие лекарства, операция за границей и т.д. Просят оказать помощь всех неравнодушных и перевести деньги на указанные реквизиты.

И люди помогают, не задумываясь, а существует ли на самом деле этот больной? А ведь зачастую автор воззвания не способен адекватно ответить на вопросы, предъявить медицинские документы, дать прямой телефон тех, для кого собирают пожертвования.

Безусловно, настоящая благотворительность в сети существует. Но и мошенники-попрошайки встречаются весьма часто. Существуют и сайты-подделки, полностью дублирующие ресурсы, которые действительно собирают средства на лечение детей, защиту природы, приюты для животных и т.д., изменив только реквизиты для перечисления финансовой помощи.

Полезный совет Прежде чем переводить свои деньги, проверьте информацию о человеке или фонде, который собирает средства. Уточните, имеются ли контактные данные для связи с родителями (родственниками, опекунами) ребенка. Позвоните им, найдите их в соцсетях, пообщайтесь и убедитесь в честности намерений. Чтобы ваши деньги получили те, кто действительно в этом нуждается, проверяйте данные, обратитесь в банк, запрашивайте дополнительные информацию, уточняйте, на что будут потрачены средства, а также конечную цифру сборов.

Вирусы и взлом аккаунтов

Существует и такой вид интернет-мошенничества, как «подмена» сайтов. Злоумышленники создают копии популярных ресурсов и порталов и, набирая адрес любимой поисковой системы, человек попадает на совершенно другой сервер. Происходит это с помощью вируса, заразившего компьютер. Вирус переадресует запрос туда, куда нужно мошеннику. На открывшейся странице просят пройти авторизацию ввести логин и пароль доступа к системе.

Злоумышленникам уходят важные данные, которые по цепочке открывают им доступ к электронному кошельку, аккаунтам в социальных сетях, прикрепленным ящикам электронной почте, управлению корпоративными сайтами и т.п.

Также мошенники могут попросту взломать один из аккаунтов соцсетей и написать вашим друзьям и знакомым, что срочно нужны деньги и их надо перевести на такой-то кошелек/счет.

Другая разновидность этой аферы заключается в непосредственной блокировке работы браузера и вымогательстве денег за его разблокировку. Пару лет назад представителям МВД РК пришлось даже столкнуться с фактами, когда аферисты действовали от имени самого полицейского ведомства.

Как сообщил тогда директор Департамента государственного языка и информации МВД Алмас Садубаев, мошенничество совершалось путем перенаправления пользователя на интернет-ресурсы, которые блокируют работу браузера (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera и т.д.). При переходе на мошеннический интернет-ресурс блокировался браузер и появлялся текст от имени правоохранительных органов Республики Казахстан, сообщавший о нарушении закона по причине просмотра и копирования порнографического контента.

Для разблокировки вирус требовал заплатить штраф в размере 10-15 тысяч тенге через платежные терминалы. При этом возникало предупреждение, что в противном случае материалы дела якобы будут переданы в прокуратуру для привлечения к уголовной ответственности за хранение и копирование порнографического контента.

Представитель МВД был вынужден объяснить казахстанцам, что государственные органы не блокируют компьютер (или смартфон) граждан и МВД не имеет отношения к распространяемому сообщению.

Полезный совет Стараться не допускать запуск подозрительных программ на компьютере (или на смартфоне) и не посещать ресурсы (в том числе рекламные баннеры и всплывающие окна) сомнительного содержания. Не открывайте ссылки и приложения от незнакомых людей. Ни в коем случае не производите оплату, если она все-таки была произведена, то необходимо сохранить чек терминала и обратиться в полицию, приложив чек к заявлению. Столкнувшись с подобным фактом вымогательства, или рассылки от вашего имени о срочном переводе денежных средств, следует в кратчайшие сроки обратиться с заявлением в полицию. А тем, кому поступили от имени друга подобные просьбы, не следует сразу отправлять деньги, а сначала связаться с ним лично и разобраться в ситуации.

Владимир Демидов

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