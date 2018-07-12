Старинная традиция красоты: носовые втулки у женщин народа апатани

Деревянные втулки в носах пожилых женщин народа апатани в Аруначал-Прадеш, Индия, — это традиция скрывающая шокирующую историю.

Говоря о происхождении этого племени, антропологи выдвигают версию о том, что их предки жили на Тибете.

Этому отчасти противоречат особенности внешности представителей народа апатани – у многих превалируют монголоидные черты.

Всего насчитывается порядка 26 тысяч человек, которые проживают в семи деревнях.

Апатани – мирный народ, эти люди занимаются примитивным земледелием и разведением скота.

Несмотря на то, что мясо они употребляют в пищу редко, быки ценятся здесь высоко, являясь, по сути, эквивалентом денег.

Снимки последних из женщин апатани, которые прожили жизнь с этими втулками, сделаны известным фотографом-путешественником Омаром Реда.

Он объездил множество отдаленных уголков нашей планеты, документируя жизнь исчезающих племен и народов.

По словам фотографа, ранее он не встречал племен, в которых бы женщины «украшали» именно нос, эта традиция его очень удивила.

По преданию, красавиц-апатанок нередко крали мужчины соседних племен.

Старейшины приняли радикальное решение: девушки должны были протыкать нос и вставлять деревянные втулки, а также татуировать лицо, чтобы казаться менее привлекательными.

Со временем этот ритуал превратился в особенность культуры, но в 1970 году правительство запретило обычай, и девушки племени сохраняют естественную красоту.

Источник: pure-t.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!