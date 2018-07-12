В Мексике у полицейских отняли пистолеты и вооружили рогатками

Так власти наказали сотрудников, не умеющих в должной мере пользоваться огнестрельным оружием.

Сотрудники полиции из города Альварадо (Мексика) выходят на службу, вооружившись рогатками и камнями, сообщает интернет-портал 120.su.

Недавно офицеры прошли контрольные испытания, в ходе которых выяснилось, что всего 30 из 130 сотрудников умеют в должной мере пользоваться огнестрельным оружием. Местный губернатор принял решение изъять оружие у неумех, а чтобы не выпускать их на улицу совсем невооруженными, велел раздать им рогатки.

В ответ на бурное возмущение как общественности, так и самих офицеров, полицейский департамент поспешил всех успокоить. Как только сотрудники пройдут испытания, огнестрельное оружие им вернут, а пока, по их мнению, и рогатка в умелых руках вполне может устрашить правонарушителей.

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