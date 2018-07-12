Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Мексике у полицейских отняли пистолеты и вооружили рогатками

Так власти наказали сотрудников, не умеющих в должной мере пользоваться огнестрельным оружием.

Фото : Дезинфо.нет12 июля 2018, 16:06

Сотрудники полиции из города Альварадо (Мексика) выходят на службу, вооружившись рогатками и камнями, сообщает интернет-портал 120.su.

Недавно офицеры прошли контрольные испытания, в ходе которых выяснилось, что всего 30 из 130 сотрудников умеют в должной мере пользоваться огнестрельным оружием. Местный губернатор принял решение изъять оружие у неумех, а чтобы не выпускать их на улицу совсем невооруженными, велел раздать им рогатки.

В ответ на бурное возмущение как общественности, так и самих офицеров, полицейский департамент поспешил всех успокоить. Как только сотрудники пройдут испытания, огнестрельное оружие им вернут, а пока, по их мнению, и рогатка в умелых руках вполне может устрашить правонарушителей.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты