Эксперты отмечают, что это – первичные данные. Возможно, со временем дыра в озоновом слое возникнет вновь.

Озоновая дыра над Антарктидой исчезла не позже осени прошлого года – такие данные приводит Европейское космическое агентство (ЕКА), основываясь на показаниях аппарата Sentinel-5P, сообщат mir24.tv.

Данный объект фиксирует состояние атмосферы и отслеживает загрязняющие частицы в воздухе, которые разносятся с ветром на многие километры. Современные технологии позволяют собрать наиболее полную и точную информацию о воздухе, которым мы дышим – это тем более важно, поскольку, согласно ВОЗ, связанные с загрязненным воздухом болезни уносят жизни семи миллионов человек в год.

Измерения количества диоксида азота показали, что крупные промышленные города и судоходство ухудшили экологическую обстановку в Европе, Африке, Индии и на Ближнем Востоке.

Кроме того, больше количество окисей углерода переместилось из Индии в Китай. Озоновая дыра же полностью закрылась в течение 2017 года.

Впрочем, эксперты отмечают, что это – первичные данные. Возможно, со временем дыра в озоновом слое возникнет вновь.

Ранее сообщалось, что специалисты вновь зафиксировали рост количества фреона в атмосфере. Концентрация этого озоноразрушающего вещества начала падать после принятия Монреальского протокола, однако в последнее время, возможно, где-то на планете открылся тайный завод, производящий фреон или выбрасывающий его в качестве побочного продукта. Суля по состоянию атмосферы, возможный источник может находиться в Юго-Восточной Азии, в Китае или на Корейском полуострове.

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