Работает в штатном режиме: в акимате Астаны прокомментировали дело Хорошуна

Он продолжает работать в штатном режиме.

В столичном акимате заявили, что первый заместитель акима Астаны Сергей Хорошун продолжает работать в штатном режиме. Об этом BNews.kz сообщила пресс - секретарь акимата Астаны Эльвира Жургенбаева.

"С 3 часов дня у него (Хорошун – прим. ред.) приём граждан, он его проводит. Работает в штатном режиме", - сказала пресс-секретарь акимата Астаны.

По факту жалобы в отношении первого заместителя акима Астаны Сергея Хорошуна со стороны осуждённого предпринимателя Машурова в Нацбюро начато досудебное расследование. В настоящее время доводы Машурова проверяются. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются.

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