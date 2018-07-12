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Работает в штатном режиме: в акимате Астаны прокомментировали дело Хорошуна

Он продолжает работать в штатном режиме.

Фото : kp.kz12 июля 2018, 17:03

В столичном акимате заявили, что первый заместитель акима Астаны Сергей Хорошун продолжает работать в штатном режиме. Об этом BNews.kz сообщила пресс - секретарь акимата Астаны Эльвира Жургенбаева.

"С 3 часов дня у него (Хорошун – прим. ред.) приём граждан, он его проводит. Работает в штатном режиме", - сказала пресс-секретарь акимата Астаны.

По факту жалобы в отношении первого заместителя акима Астаны Сергея Хорошуна со стороны осуждённого предпринимателя Машурова в Нацбюро начато досудебное расследование. В настоящее время доводы Машурова проверяются. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются.


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