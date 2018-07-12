В России курящая мать чуть не сожгла грудного сына

Коляска с младенцем загорелась из-за попавшего в нее пепла от сигареты.

В многоквартирном доме на юге Тамбова вечером 11 июля загорелась коляска с грудным ребенком. Младенца госпитализировали в реанимационное отделение детской облбольницы. Двухмесячный мальчик получил ожоги 12% тела, сообщает tambov.mk.ru

По данному факту начата доследственная проверка. По предварительным данным, коляска загорелась из-за того, что в нее попал пепел с сигареты 19-летней матери ребенка. Девушка курила на балконе и подошла к коляске с непотушенной сигаретой.

Как сообщает пресс-служба регионального СКР, врачи оценивают состояние мальчика как стабильно тяжелое. Следователи осмотрели место происшествия, опросили родителей малыша, соседей и родственников.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося и условия проживания и воспитания ребенка в этой семье. Ранее она не попадала в поле зрения органов опеки.

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