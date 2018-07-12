Эксперт призывает бережно относиться к озеру Алаколь

Необходимо заранее предпринимать меры.

Как большой поток туристов может негативно повлиять на качество воды озера Алаколь, рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» эксперт по трансграничным водным ресурсам Игорь Коваль.

«Алаколь - одна из жемчужин Казахстана для развития туризма, и надо очень бережно относиться к этому озеру. Оно уникально своей водой, и по качеству не уступает Иссык-Кулю, что является большой перспективой для Казахстана. Я считаю, что большой приток туристов, это нормально, но надо действовать планомерно, чтобы история не повторилась, как с зонами отдыха на Капшагае», - сказал Игорь Коваль в кулуарах совещания представителей стран Центральной Азии, где обсуждаются существующие проблемы водных ресурсов.

По его мнению, чтобы вода озера Алаколь не утратила свои свойства и оставалась курортной зоной на долгие годы, необходимо заранее предпринимать меры.

«Капшагай - хороший пример. В советское время сначала решили развить туристические места, а потом только задумались, куда мусор и отходы девать. На Алаколе, как и во многих местах отдыха, необходимо предварительно провести коммуникации, чтобы вода не загрязнялась, и туда не попадали отходы. Проблема ведь возникает с экологией, когда элементарно люди перестают убирать за собой. У нас есть такая проблема в Баянауле, она начала только решаться. Нужна система переработки мусора, сбора мусора, и понимание у людей, что им необходимо начать бережно относиться к окружающей среде», - считает Игорь Коваль.

Так как Алаколь разделен между Алматинской и Восточно-Казахстанской областями, они и должны следить за решением проблем, считает специалист.

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