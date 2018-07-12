Трамп надеется, что Путин сможет стать ему другом

Да и сейчас, по словам американского президента, Путин ему не враг, а соперник.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что все страны в будущем поладят с Россией и будут иметь с ней хорошие отношения. Об этом он заявил в Брюсселе на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, передает lenta.ru со ссылкой на Reuters.

«Я надеюсь, что нам удастся договориться с Россией. Думаю, нам это удастся», — приводит слова американского лидера ТАСС.

Трамп рассказал, что НАТО — очень сильный союзник, гораздо сильнее, чем государства по отдельности. Он добавил, что не хочет видеть президента России Владимира Путина угрозой для Европы или США, и именно для этого нужен Североатлантический альянс. По его словам, российский лидер вскоре увидит единство членов блока.

Кроме того, Трамп заявил, что Путин в настоящее время не может быть его другом, поскольку они очень плохо друг друга знают. Он вновь указал, что президент России — его соперник, а не враг. «Надеюсь, когда-нибудь он сможет стать другом. Я просто пока не очень хорошо его знаю», — сказал он.

Американский лидер также сообщил, какие вопросы намерен поднять на встрече с Путиным. Одной из тем может стать остановка учений, которые США проводят в странах Балтии. Он также намерен обсудить ситуацию на Украине и в Сирии, предполагаемое вмешательство в американские выборы, контроль за оружием. По оценке Трампа, эта встреча станет самой простой за время его поездки по Европе, а также может стать результативной, хотя ожидания все же не очень высоки.

Лидеры России и США встретятся в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Сообщалось, что они намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки. Это будет первая полноформатная встреча двух президентов без привязки к саммитам. Год назад главы государств впервые встретились в Гамбурге на полях G20, а затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭ

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!