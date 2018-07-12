Первые участники Международного фестиваля музыки «Жезкиік» прибыли в Улытау

Сегодня состоялась пресс-конференция с участием организаторов и музыкальных коллективов, прибывших для участия в фестивале.

В Улытау 13 июня начнется І Международный фестиваль музыки «Жезкиік», сообщает Zakon.kz. со ссылкой на УВП Карагандинской области.

В специально построенном для этого события этноауле сегодня идут последние приготовления к этому событию, готовят большую сцену и профессиональное световое и звуковое оборудование для выступлений. Гости этого грандиозного музыкального события уже прибыли на место проведения фестиваля.

«Жезкиік» организован в рамках государственной программы «Рухани жаңғыру», с реализацией проекта «Духовные святыни Казахстана» и специальной программы «Туған жер».

Сегодня состоялась пресс-конференция с участием организаторов и музыкальных коллективов, прибывших для участия в фестивале.

- Несмотря на то, что подобный фестиваль у вас проводится впервые, организован он на высоком уровне. И это очень радует. Прежде мне приходилось трижды организовывать такие фестивали в Центральной Азии, и всегда казахстанские группы были в числе самых лучших. Поэтому я с удовольствием привезла группы из других стран, чтобы они показали свое искусство, - сказала Наринэ Григорян, менеджер участников фестиваля.

По словам организаторов, все музыканты проявили большой интерес к участию в «Жезкиік», несмотря на отдаленность места проведения фестиваля от областного центра.

Для всех коллективов заранее были подготовлены и отправлены программа фестиваля и описание места проведения.

Всего на фестиваль приехали 92 участника, 11 музыкальных коллективов. Их выступления увидят около 6 тысяч зрителей. Среди них не только жители Караганды, Жезказгана, Сатпаева, Улытау и других районов области, но также гости из Алматы и Астаны.

Фестиваль организован для обмена опытом и повышения профессионального уровня творческих коллективов, поддержки новых исполнителей фольклорной и классической музыки. Он поможет сохранению и развитию народной культуры, выявлению талантливых мастеров, установлению и укреплению культурных связей со странами ближнего и дальнего зарубежья.

Как заверили организаторы «Жезкиік», все музыкальные коллективы предварительно ознакомились с культурой Казахстана, и некоторые с большим удовольствием хотят пригласить казахских коллег к себе в гости.

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