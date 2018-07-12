В Костанае неизвестные устроили в фонтане «пенную вечеринку»

Хулиганы вылили пенящееся средство в общественный фонтан.

В четверг, 12 июля, в Костанае произошел необычный случай, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Алау».

Местная жительница рассказала, что работники, обслуживающие фонтан, вытаскивают пену из воды. Девушка говорит, что увидела необычную картину, когда гуляла с детьми. Подошла. Женщины вычищали из фонтана пену.

«Они вытаскивали, а она только нарастала. Средство какое-то вылили в фонтан. Пены много было. Работники рассказала, что рано утром приходят на чистку фонтана, откуда постоянно вытаскивают бутылки, обертки и другой мусор. Сегодня всё убрали, а через время увидели, что там уже много пены. Что за хулиганы? Почему не уважают чужой труд?», — возмущается девушка.

Работники сказали, что воду только поменяли. Теперь придётся вновь сливать, поскольку от этой пены просто так не избавиться.

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