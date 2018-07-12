В Атырауской области найдены тела двоих утонувших мужчин

Один из них был нетрезв.

Фото : из открытых источников

В Атырауской области найдены тела двоих утонувших мужчин, передает корреспондент МИА «Казинформ». В первом случае тело 34-летнего мужчины найдено жителями села. «Трагическое происшествие случилось 12 июля в 18:35 часов на реке Ойыл в Селе Миялы Кызылкогинского района. Мужчина 1984 года рождения утонул в месте, где купание запрещено. По свидетельствам жителей, он был пьяным. Жители вытащили тело из воды в 19:00 часов и передали сотрудникам полиции», - сообщила пресс-служба областного ДЧС. Тело другого утонувшего нашли спасатели Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда в Урале вблизи «Ретро парка» в Атырау. Выяснилось, что мужчина утонул во время рыбалки. «Тело 46-летнего мужчины было найдено вблизи «Ретро парка» 11 июля в 10:35 часов. Рыбак утонул два дня назад, 9 июля. Тело рыбака извлечено из воды и передано сотрудникам полиции», - сообщила пресс-служба ДЧС.

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