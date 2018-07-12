Подписан меморандум сотрудничества в сфере военно-патриотического воспитания молодежи

Целью меморандума является установление взаимного сотрудничества, развитие всестороннего военно-патриотического воспитания молодежи, поддержка молодежных инициатив, дальнейшая реализация совместных проектов, а также участие сторон в совместных военно-патриотических мероприятиях.

В Кызылорде состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве и взаимодействии в сфере военно-патриотического воспитания молодежи между Министерством обороны РК, акиматом Кызылординской области и республиканским военно-патриотическим общественным движением «Жас сарбаз». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Целью меморандума является установление взаимного сотрудничества, развитие всестороннего военно-патриотического воспитания молодежи, поддержка молодежных инициатив, дальнейшая реализация совместных проектов, а также участие сторон в совместных военно-патриотических мероприятиях.

Меморандум был подписан заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РК, председателем Республиканского штаба военно-патриотического общественного движения «Жас сарбаз» генерал-майором Мухамеджаном Таласовым и акимом Кызылординской области Крымбеком Кушербаевым.

В рамках подписанного меморандума будут реализованы задачи по организации и проведению совместных международных форумов, акций, сборов, семинаров. Также будет организован обмен информацией и опытом по вопросам военно-патриотического воспитания молодежи. Кроме того, сторонами будут проработаны вопросы создания военно-патриотических клубов, кадетских классов в общеобразовательных учреждениях региона.

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