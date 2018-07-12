На трассе Караганда-Темиртау столкнулись фура и «ГАЗель»

Пострадали три человека.

На трассе Караганда-Темиртау фура совершила столкновение с «ГАЗелью», передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП произошло 12 июля около 09:00. По предварительным данным, 30-летний гражданин России, водитель автофуры «Рено», двигаясь в направлении Караганды, совершил столкновение с автомашиной марки «ГАЗель» под управлением 20-летнего водителя.

«В результате ДТП водитель «ГАЗели» и его 19-летний пассажир с множественными травмами госпитализированы в центральную больницу города Темиртау. Водитель автофуры доставлен в больницу, в настоящее время его диагноз устанавливается»,- сообщили в ДВД области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 части 1 Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы.

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