Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

На трассе Караганда-Темиртау столкнулись фура и «ГАЗель»

Пострадали три человека.

Фото : inform.kz12 июля 2018, 20:16

На трассе Караганда-Темиртау фура совершила столкновение с «ГАЗелью», передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП произошло 12 июля около 09:00. По предварительным данным, 30-летний гражданин России, водитель автофуры «Рено», двигаясь в направлении Караганды, совершил столкновение с автомашиной марки «ГАЗель» под управлением 20-летнего водителя.

«В результате ДТП водитель «ГАЗели» и его 19-летний пассажир с множественными травмами госпитализированы в центральную больницу города Темиртау. Водитель автофуры доставлен в больницу, в настоящее время его диагноз устанавливается»,- сообщили в ДВД области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 части 1 Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты