На трассе Караганда-Темиртау столкнулись фура и «ГАЗель»
Пострадали три человека.
Фото : inform.kz12 июля 2018, 20:16
На трассе Караганда-Темиртау фура совершила столкновение с «ГАЗелью», передает корреспондент МИА «Казинформ».
ДТП произошло 12 июля около 09:00. По предварительным данным, 30-летний гражданин России, водитель автофуры «Рено», двигаясь в направлении Караганды, совершил столкновение с автомашиной марки «ГАЗель» под управлением 20-летнего водителя.
«В результате ДТП водитель «ГАЗели» и его 19-летний пассажир с множественными травмами госпитализированы в центральную больницу города Темиртау. Водитель автофуры доставлен в больницу, в настоящее время его диагноз устанавливается»,- сообщили в ДВД области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 части 1 Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы.
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