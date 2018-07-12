Кого американцы считают лучшим президентом США - опрос
Действующего американского лидера Дональда Трампа поддержали лишь 19% респондентов.
Фото : ©Bastiaan Slabbers globallookpress.com12 июля 2018, 21:15
По данным исследования, проведённого Pew Research Center, 44% американцев полагают, что экс-президент США Барак Обама был лучшим лидером страны, передает RT.
Отмечается, что Билл Клинтон занял в рейтинге второе место, набрав 33% голосов. Рональд Рейган стал третьим с 32%.
Действующего американского лидера Дональда Трампа поддержали лишь 19% респондентов.
Опрос, в котором приняли участие 2002 человека, проходил в период с 5 по 12 июня.
Ранее опрос показал, что 42% американцев, большая часть из которых разделяют убеждения Демократической партии США, поддерживают идею объявления импичмента Трампу.
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