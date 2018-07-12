Проверка пассажирских поездов: перевозчика обязали вернуть 12 млн госсубсидий

Комитет транспорта МИР РК выявил множественные нарушения правил перевозок пассажиров в поездах.

Инспекторы Комитета транспорта МИР РК проверили пассажирские поезда и выявили сотни нарушений правил перевозок, передаёт корреспондент BNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИР РК.

С 7 по 15 июня инспекторы проверили 13 пассажирских поездов и выявили 23 безбилетника, 55 нарушений правил перевозки пассажиров и багажа. В результате составлено 19 административных материалов, на перевозчика наложены штрафы в размере более 350 000 тенге.

С 18 июня по 8 июля комитет обследовал 27 составов пассажирских поездов. Инспекторы выявили 260 нарушений, таких как неисправность системы кондиционирования воздуха и внутреннего оборудования, неудовлетворительное санитарное состояние вагонов, качество постельного белья и другие.

"13 материалов проверки направлены в территориальные подразделения Комитета транспорта для составления административных материалов в отношении юридических лиц в части несоответствии сервисных услуг в пассажирских поездах установленным требованиям. Сумма штрафов по направленным материалам составляет около 550 000 тенге", – уточнили в комитете.

"Перевозчикам выставлены санкции по возврату выплаченных субсидий на общую сумму свыше 12 млн тенге, поручено в ближайшее время устранить выявленные нарушения", – отметили в министерстве.

В комитете отметили, что работа в этом направлении продолжается.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!