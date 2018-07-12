Пьяный и накуренный актюбинец плюнул в лицо полицейскому

Мужчину обязали выплатить более 80 тысяч тенге в качестве штрафа.

Житель Актюбинской области наказан за плевок в лицо полицейскому, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Житель Иргизского района Скаков в нетрезвом состоянии был задержан сотрудниками полиции. 29-летний бухгалтер наказан за то, что нецензурными словами оскорблял полицейских, затем плюнул полицейскому в лицо.

Дело в отношении Скакова рассмотрено Иргизским районным судом. Бухгалтеру районной школы искусств было предъявлено обвинение по статье «Оскорбление представителя власти».

По материалам дела, в июне 2018 года обвиняемый находился на улице в нетрезвом состоянии и был задержан сотрудниками полиции. Полицейские доставили его в районную больницу для установления факта алкогольного опьянения. После проверки, при входе в отдел внутренних дел, Скаков словесно оскорбил сотрудников полиции и плюнул в лицо.

На суде Скаков полностью признал свою вину, заявил, что раскаивается в своих действиях, и, пообещав, что это не повторится, просил назначить мягкое наказание.

При медицинском освидетельствовании было установлено, что он употребил алкоголь и курил марихуану.

«Скаков признан виновным по статье УК РК «Оскорбление представителя власти», в качестве наказания наложить штраф в размере 35 МРП, или 84 175 тенге. А. Скаков должен уплатить штраф в течение месяца после вступления приговора суда в законную силу», - сказал судья. С.Махамбетов.

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