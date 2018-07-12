Поиском маленьких похищенных алматинцев занялся Интерпол

Детей похитил собственный отец, их ищут в Малайзии.

Полиция Малайзии и интерпол занимаются поиском казахстанских детей, которых похитил отец, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Гражданин Малайзии состоял в браке с алматинкой, гражданкой Казахстана, с декабря 2014 года. Супруги развелись 14 августа 2017 года. У них есть дети 2015 и 2016 годов рождения. Пока женщина была на заработках в другой стране, 8 марта 2018 года детей отец увез в Малайзию.

В целях организации поиска детей консул РК встретился с представителями МИД и полиции Малайзии. В рамках встреч малазийской стороне передали соответствующие документы.

Сейчас полиция Малайзии и местное отделение Интерпола изучают предоставленные казахстанским посольством документы и занимаются поиском детей. Вопрос находится на постоянном контроле Посольства РК в Малайзии.

По информации МИД РК, дети родились в Малайзии и имеют свидетельства о рождении малазийского образца. По местному законодательству, при наличии указанных свидетельств дипломатические представительства Малайзии за рубежом могут выдать свидетельства на возвращение.

Адвокат бабушки детей заявил, что из двоих детей только один родился в Малайзии, а второй ребенок был рожден уже в Казахстане, при этом обоим были выданы казахстанские свидетельства о рождении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!