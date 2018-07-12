Новое жилье в Казахстане с начала года подорожало на 1,6%

Средняя стоимость перепродажи 1 квадратного метра благоустроенного жилья в июне составила 186 631 тенге.

В Казахстане средняя стоимость одного квадратного метра нового жилья в июне 2018 года составила 264 293 тенге и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,2 процента, декабрем 2017 года - на 1,6 процента, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Средняя стоимость перепродажи 1 квадратного метра благоустроенного жилья в июне составила 186 631 тенге (не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем и увеличилась на 0,5 процента по сравнению с декабрем прошлого года), неблагоустроенного жилья - 115 582 тенге (+0,1 процента и +0,9 процента соответственно).

Средняя стоимость аренды 1 квадратного метра благоустроенного жилья в Казахстане в прошлом месяце составила 1341 тенге (0 и +0,9 процента).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!