Нашлась пропавшая в Актау 21-летняя девушка

Ее обнаружили в Туркестане.

Кырмызы Энепияева, о пропаже которой родственники заявили 10 июля, нашлась в городе Туркестан. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».

Пропавшую два дня назад Кырмызы Энепияеву обнаружили в городе Туркестан. Сотрудники криминального отдела УВД города Актау нашли ее в квартире бывшей одногруппницы.

По данным пресс-службы ДВД Мангистауской области, девушка ранее работала проводницей и решила уехать в Туркестан «зайцем».

- На данный момент с девушкой все в порядке, она цела и здорова. Родственники девушки изъявили желание забрать ее сами, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Во вторник, 10 июля, как рассказали родственники, девушка покинула Желтый рынок примерно в 18:00 и села в такси. С этого времени о ее местонахождении ничего неизвестно.

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