В Алматы проходит совещание представителей стран Центральной Азии по водным ресурсам

В ходе первого дня обсуждались вопросы трансграничного управления водными ресурсами.

Впервые вопросы управления трансграничными водными ресурсами обсуждались на Региональном совещании по укреплению межсекторального сотрудничества по управлению водными ресурсами и усилению роли воды в целях устойчивого развития с участием 10 стран Центральной Азии и сопредельных стран. Встреча проходит в Алматы, она продлится два дня, 12 и 13 июля, сообщает Zakon.kz.

В совещании приняли участие официальные представители Афганистана, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также эксперты по вопросам энергетики, водных ресурсов, окружающей среды и здравоохранения из каждой из представленных стран.

За последние 30 лет страны обширного региона Центральной Азии пришли к пониманию того, что они сталкиваются или вскоре столкнутся с проблемой нехватки пресной воды и ухудшения ее качества. Во многом это связано с отсутствием координации действий между заинтересованными сторонами в управлении водными ресурсами.

В контексте растущего спроса на воду особое значение имеет сотрудничество между связанными с водой секторами, включая водные ресурсы, сельское хозяйство, энергетику, окружающую среду и здравоохранение. Сотрудничество может снизить затраты на нескоординированные действия и предотвратить неблагоприятное воздействие на экономику и окружающую среду.

На совещании участники обсудили существующие пробелы и возможные пути развития межсекторального сотрудничества в области управления водными ресурсами на региональном уровне, повышая роль воды в достижении целей устойчивого развития, а также разработали региональные предложения, которые могут быть поддержаны в рамках будущей программы работы Международного центра оценки вод (МЦОВ).

Европейский Союз отметил важность уважения стратегических интересов всех Центрально-азиатских и соседних стран, вместе с тем поддерживая многосторонний и региональный диалог и более широкое участие стран в международных конвенциях и приверженность правовым принципам, регулирующим охрану окружающей среды, управление трансграничными ресурсами и последствия исчезновения Аральского моря.

Встреча была организована МЦОВ и Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан при поддержке регионального проекта «Региональное сотрудничество в области окружающей среды, изменения климата и водных ресурсов» (WECOOP), финансируемого Европейским Союзом, и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Предложения, полученные в ходе регионального совещания, будут включены в будущую программу работы МЦОВ, которая планируется к реализации в 2019-2021 годах в рамках глобальной стратегии Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер как глобального инструмента водной дипломатии.

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