В США назвали номинантов на премию "Эмми"

70-я церемония вручения премии состоится 17 сентября в Лос-Анджелесе и будет показана в прямом эфире канала NBC.

Список номинантов на телевизионную премию "Эмми", присуждаемую за лучшие работы в телеискусстве, опубликован на официальном сайте награды.

Так, на звание "Лучшего драматического сериала" претендуют "Игра престолов", "Рассказ служанки", "Очень странные дела", "Американцы", "Это мы", "Корона" и "Мир Дикого Запада".

Примечательно, что "Игра престолов" выдвинута в 22 номинациях. Сериал получал эту награду в 2015 и 2016 годах.

В номинации "Лучший комедийный сериал" представлены "Атланта", "Барри", "Чёрная комедия", "Блеск", "Удивительная миссис Мейзел", "Умерь свой энтузиазм", "Силиконовая долина" и "Несгибаемая Кимми Шмидт".

"Лучшим актёром в драматическом сериале" может стать Джейсон Бейтман ("Озарк"), Стерлинг Браун ("Это мы"), Эд Харрис ("Мир Дикого Запада"), Мэттью Риз ("Американцы"), Майло Вентимилья ("Это мы") и Джеффри Райт ("Мир Дикого Запада"). В женской категории на премию претендуют Клэр Фой ("Корона"), Татьяна Маслани ("Тёмное дитя", Orphan Black), Элизабет Мосс ("Рассказ служанки"), Сандра О ("Убивая Еву", Killing Eve), Кери Рассел ("Американцы") и Эван Рэйчел Вуд ("Мир Дикого Запада").

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!