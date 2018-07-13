Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В аэропорту Каира прогремел взрыв

Пожар в окрестностях Каирского международного аэропорта, возникший при взрыве резервуара с топливом, уже потушен.

Фото : Amr Nabil / AP Photo13 июля 2018, 06:42

Двенадцать человек пострадали в результате взрыва резервуара с топливом в окрестностях Каирского международного аэропорта, сообщил РИА Новости официальный египетский источник.

"Двенадцать человек, пострадавших в результате взрыва, доставлены в больницы для лечения", — сказал он.

Ранее замминистра здравоохранения страны сообщал о трех пострадавших.

Пожар в окрестностях Каирского международного аэропорта, возникший при взрыве резервуара с топливом, уже потушен.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты