В аэропорту Каира прогремел взрыв
Пожар в окрестностях Каирского международного аэропорта, возникший при взрыве резервуара с топливом, уже потушен.
Фото : Amr Nabil / AP Photo13 июля 2018, 06:42
Двенадцать человек пострадали в результате взрыва резервуара с топливом в окрестностях Каирского международного аэропорта, сообщил РИА Новости официальный египетский источник.
"Двенадцать человек, пострадавших в результате взрыва, доставлены в больницы для лечения", — сказал он.
Ранее замминистра здравоохранения страны сообщал о трех пострадавших.
Пожар в окрестностях Каирского международного аэропорта, возникший при взрыве резервуара с топливом, уже потушен.
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