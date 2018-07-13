В Усть-Каменогорске переименуют 23 улицы

Устаревших имен лишатся и такие улицы как Питерских Коммунаров, Лениногорская и Комсомольская.

В Усть-Каменогорске планируют переименовать и дать названия 23 улицам. Такое решение приняли члены городской ономастической комиссии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

В ходе общественных слушаний депутаты и активисты неправительственных организаций пришли к выводу, что улица Ворошилова должна именоваться проспектом Шакарима. Устаревших имен лишатся и такие улицы как Питерских Коммунаров, Лениногорская и Комсомольская. Свое название сменит и парк «Жастар». Ему присвоят имя народного героя-фронтовика Касыма Кайсенова.

«Молодежь должна знать историю Казахстана, поэтому я полностью поддерживаю процесс переименования улиц. Глядя на новые названия улиц, горожане будут интересоваться, тем в честь кого они названы», - считает житель Усть-Каменогорска Александр Федотов.

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