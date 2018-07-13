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Житель ВКО варил наркотики в собственной квартире

При осмотре дома обвиняемого сотрудники местной полиции изъяли 1,22 грамма запрещенного вещества.

Фото : cablook.com13 июля 2018, 07:11

В доме одного из жителей Зыряновского района полицейские обнаружили экстракционный опий, передает Zakon.kz со ссылкой на ustinka.kz.

В Зыряновском районном суде было рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, который занимался изготовлением и хранением наркотических средств. По информации пресс-службы суда, при осмотре дома обвиняемого сотрудники местной полиции изъяли 1,22 грамма запрещенного вещества.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 296 Уголовного Кодекса РК, согласно которой за изготовление и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере предусмотрено наказание в виде общественных работ на срок 100 часов. Приговор еще не вступил в законную силу.


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