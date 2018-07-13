Обвиняемого в ДТП, где погибла Miss Universe Beauty, выпустили из СИЗО

У него перелом ключицы и другие травмы, и ему необходимо лечение в больнице Бишкека.

Обвиняемого в ДТП, где погибла победительница международного конкурса Miss Universe Beauty Сания Шакирова, выпустили из СИЗО домой. Он болен и ему нужно лечиться. Эту информацию редакции Kaktus.media подтвердили в Иссык-Кульском областном суде.

Как уточняется, 27 июня 2018 года в областном суде рассмотрели жалобу защитников подследственного К. Ч., которого обвиняют в дорожно-транспортном происшествии. Рассмотрев жалобу, судебная коллегия постановила освободить К. Ч. из-под стражи, так как состояние его здоровья не позволяет получить лечение в СИЗО. У него перелом ключицы и другие травмы, и ему необходимо лечение в больнице Бишкека. Он освобожден под домашний арест.

В областном суде добавили, что материалы дела еще не поступили в райсуд.

Напомним, 2 июня водитель машины, зарегистрированной на "Намба Такси", но не являющийся водителем компании, двигаясь на автомашине марки Ravon Nexia R3 по трассе на запад, не справился с управлением и съехал с трассы. Машина наехала на ограждение. От авто ничего не осталось.

Авария произошла неподалеку от кладбища. В автомобиле на момент ДТП находились три человека. В результате аварии бишкекчанин, 38-летний С. Р., был доставлен в Чолпон-Атинскую территориальную больницу. Жительница Кара-Балты Сания Шакирова от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончалась на месте ДТП. Водитель такси доставлен в 4-ю горбольницу Бишкека для проведения операции. Автомобиль отвезен на штрафстоянку, начато следствие.

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