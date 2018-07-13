Прямая трансляция совещания в Верховном суде РК
Впервые на совещании выступят адвокаты, прокуроры, юристы, а также судьи районных судов.
Фото : Устинка LIVE13 июля 2018, 09:01
В Верховном суде РК под председательством Жакипа Асанова началось расширенное совещание по итогам отправления правосудия за первое полугодие 2018 года, сообщает Zakon.kz.
Впервые на совещании выступят адвокаты, прокуроры, юристы, а также судьи районных судов, непосредственно занимающиеся модернизацией судов в рамках ''7 камней правосудия''.
Состоится открытый и прямой разговор о текущем состоянии и перспективах судебной системы.
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