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Пропавшую в Костанае юную алматинку нашли в Кокшетау

В ближайшее время девочка будет доставлена домой.

Фото : Soulpost13 июля 2018, 09:45

Сотрудники полиции УВД Костаная установили местонахождение без вести пропавшей 14-летней девушки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

11 июля 14-летняя алматинка, находившаяся в Костанае в гостях, вышла из дома по проспекту Аль-Фараби и до сих пор не вернулась.

"В ходе проведения розыскных мероприятий несовершеннолетняя была установлена в городе Кокшетау, куда незамедлительно выехали полицейские Костаная. В ближайшее время девочка будет доставлена домой", - сообщили в полиции.


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