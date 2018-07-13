Пропавшую в Костанае юную алматинку нашли в Кокшетау

В ближайшее время девочка будет доставлена домой.

Сотрудники полиции УВД Костаная установили местонахождение без вести пропавшей 14-летней девушки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

11 июля 14-летняя алматинка, находившаяся в Костанае в гостях, вышла из дома по проспекту Аль-Фараби и до сих пор не вернулась.

"В ходе проведения розыскных мероприятий несовершеннолетняя была установлена в городе Кокшетау, куда незамедлительно выехали полицейские Костаная. В ближайшее время девочка будет доставлена домой", - сообщили в полиции.

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