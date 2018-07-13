Пропавшую в Костанае юную алматинку нашли в Кокшетау
В ближайшее время девочка будет доставлена домой.
Фото : Soulpost13 июля 2018, 09:45
Сотрудники полиции УВД Костаная установили местонахождение без вести пропавшей 14-летней девушки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.
11 июля 14-летняя алматинка, находившаяся в Костанае в гостях, вышла из дома по проспекту Аль-Фараби и до сих пор не вернулась.
"В ходе проведения розыскных мероприятий несовершеннолетняя была установлена в городе Кокшетау, куда незамедлительно выехали полицейские Костаная. В ближайшее время девочка будет доставлена домой", - сообщили в полиции.
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