Число жертв стихии в Японии достигло 200 человек

Трагедия стала крупнейшим бедствием подобного рода с 1982 года.

Наводнения и оползни, ставшие следствием проливных дождей в Японии, привели к гибели 200 человек, сообщают "Известия".

Трагедия стала крупнейшим бедствием подобного рода с 1982 года. Накануне сообщалось, что число жертв наводнений и оползней в Японии достигло 179 человек.

Наибольший удар стихии пришелся на префектуры Хиросима и Окаяма, в этих же регионах зафиксировано наибольшее число погибших, передает агентство Kyodo.

Тем временем телеканал NHK сообщает, что в Японии возникает все больше вопросов к системам оповещения населения.

В пример приводится ситуация в городе Одзу префектуры Эхимэ, где погибли четыре человека и были разрушены более 4 тыс. домов.

Власти города Одзу заявляют, что они применили систему экстренного оповещения жителей, при этом, по словам горожан, оповещение в городе не работало.

6 июля на Японию обрушились проливные дожди, вызванные тайфуном «Прапирун», последствия наводнения ликвидируют почти 75 тыс. человек.

Стихийное бедствие стало причиной переноса саммита Япония–Евросоюз. Мероприятие должно было состояться 11 июля в Брюсселе, его перенесли на 17 июля в Токио.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!