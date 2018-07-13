Как водители смогут выбрать номер для своего авто

Владелец транспортного средства имеет право выбрать цифровое и буквенное обозначения ГРНЗ повышенного спроса, а также ГРНЗ, имеющиеся в наличии в помещениях РЭП и СпецЦОНа.

Приказом министра внутренних дел РК от 20 июня 2018 года внесены изменения в Правила государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений, и в некоторые приказы Министра внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правилах государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений» изменены некоторые пункты.

Так, говорится, что при первичной регистрации владельцы предоставляют транспортное средство в СпецЦОН и областные РЭП с целью сверки соответствия номерных агрегатов учетным данным в указанных документах или в ЕИС (за исключением транспортных средств, приобретенных у официального дилера производителя транспортного средства на территории РК).

Выбрать номерной знак для своего авто можно следующим образом: в помещениях РЭП и СпецЦОНе размещается соответствующая информация на стендах и информационных досках (табло) об имеющихся ГРНЗ, а также на интернет-ресурсах.

Владелец транспортного средства имеет право выбрать цифровое и буквенное обозначения ГРНЗ повышенного спроса, а также ГРНЗ, имеющиеся в наличии в помещениях РЭП и Государственной корпорации, через портал «электронного правительства».

По волеизъявлению владельца транспортного средства при его обращении в РЭП, размещенное в здании Государственной корпорации, сотрудник Государственной корпорации осуществляет выбор и бронирование ГРНЗ повышенного спроса на портале «электронного правительства».

Регистрация транспортного средства, владелец которого выбрал определенное цифровое и буквенное обозначения ГРНЗ повышенного спроса, производится после изготовления ГРНЗ.

Также в правилах говорится, что снятие с учета транспортного средства, на которое судами, правоохранительными органами и органами государственных доходов, либо другими органами в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РК, были введены запреты или ограничения по изменению права собственности, производится после представления документов, выданных соответствующими органами и свидетельствующих об отсутствии указанных запретов или ограничений, либо по решению судебных органов.

Запреты или ограничения на регистрационные действия выставляются и снимаются в ЕИС не позднее двух рабочих дней со дня поступления документов (постановлений, решений, определений судебных органов, договоров залогов (залоговых билетов) и лизинга и так далее), выданных соответствующими органами.

На транспортное средство физического или юридического лица, представленного в качестве залога банкам под выданный кредит, а также физическим или юридическим лицам при предъявлении копий договора о залоге, выданных банками (или иных документов), вводятся ограничения на снятие их с учета до исполнения залогового обязательства. При этом в ЕИС делаются соответствующие отметки.

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