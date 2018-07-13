Торегали Тореали "холодно" поздравил жену с днем рождения
Они поженились в 2014 году, а свадьбу сыграли в 2017.
Фото : Instagram13 июля 2018, 11:15
Известный казахстанский певец поздравил жену с днем рождения, сообщает Zakon.kz.
Однако комментаторы заметили, что певец ограничился парой слов, хотя обычно он пишет стихотворения своим близким и родным.
"С днем рождения, моя Толкын!" — написал Торегали в соцсетях.
Они поженились в 2014 году, а свадьбу сыграли в 2017.
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