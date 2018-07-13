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Доллар незначительно подешевел на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 344,21 тенге за доллар.

Фото : minfin.com.ua13 июля 2018, 11:37

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 344,21 тенге за доллар (-0,16 тенге), объем торгов – 64,55 млн долларов (-54 650 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5267 тенге за рубль, объеме торгов 15 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,4863 тенге за юань (+0,1222 тенге), объем торгов – 1 000 тыс. юаней (-3 700 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 344,1-344,9 тенге, евро - 401,5-403,5 тенге, рос.рубля - 5,54-5,58 тенге.

В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.


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