Доллар незначительно подешевел на утренних торгах
Средневзвешенный курс доллара США составил 344,21 тенге за доллар.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 344,21 тенге за доллар (-0,16 тенге), объем торгов – 64,55 млн долларов (-54 650 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5267 тенге за рубль, объеме торгов 15 млн рублей.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,4863 тенге за юань (+0,1222 тенге), объем торгов – 1 000 тыс. юаней (-3 700 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 344,1-344,9 тенге, евро - 401,5-403,5 тенге, рос.рубля - 5,54-5,58 тенге.
В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.
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