Юристы и адвокаты смогут пойти в судьи

В ближайшее время будем инициировать соответствующие изменения - Асанов.

Поступить в Академию правосудия и стать судьей скоро смогут все представители юридического сообщества, а не только государственные служащие с юридическим образованием, как происходит сейчас. Об этом сегодня на расширенном совещании судей по отправлению правосудия в первом полугодии 2018 года сказал председатель Верховного суда Жакип Асанов, передает корреспондент Zakon.kz.

Его заявление стало ответом на предложение председателя Управляющего совета Коллегии коммерческих юристов Kazakhstan Bar Association (КазБар) Айгуль Кенжебаевой. Она сообщила, что среди юристов есть много достойных кандидатов на судейскую должность, однако правила не позволяют им поступать на обучение в Академию правосудия. В связи с чем ее рекомендация – изменить правила.

Также она предложила изменить деятельность Высшего судебного совета и ввести в его состав представителей широкого юридического сообщества и простых граждан, на основе сменяемости. Цель – обеспечить прозрачность отбора кандидатов на должность судьи.

«Мы обязательно учтем ваши рекомендации. Насчет Академии правосудия, я с вами абсолютно согласен. Это неправильно, что туда могут поступать только государственные служащие. Поэтому в ближайшее время будем инициировать соответствующие изменения», - ответил ей Жакип Асанов.

Татьяна Ковалева, Астана

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