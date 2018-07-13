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Биртанов посетил ряд медицинских объектов Актюбинской области

Министр отметил, что Актюбинская область занимает одно из лидирующих мест среди регионов Казахстана по строительству медицинских объектов в ГЧП.

Фото : пресс-служба Минздрава РК13 июля 2018, 11:41

В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область, Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов посетил Актюбинский медицинский центр «Aktobe Medical Center», ОЦПЗ и Алгинскую центральную районную больницу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

В Актюбинском медицинском центре Е. Биртанов ознакомился с работой триаж-системы приемного отделения, также посетил нейро-БИТ в реанимационном отделении и центр телемедицины «Karl Storz». Также министру была продемонстрирована работа отделения трансплантологии и плановой хирургии данного медицинского учреждения.

«Aktobe Medical Center» с коечной мощностью 532 коек, был создан в 2017 году путем объединения областной клинической больницы (стационар для взрослых), областной детской клинической больницы (стационар для детей) и консультативно-диагностического центра на 500 посещений в смену.

Приоритетным направлением деятельности центра является обеспечение качественной медицинской помощи, повышение доступности и расширение спектра медицинских услуг, в том числе, высокотехнологичной медицинской помощи взрослому и детскому населению.

По итогам посещения Актюбинского медицинского центра, Елжан Биртанов провел встречу с медицинской общественностью Актюбинской области.

В ходе встречи министр ответил на интересующие вопросы медработников в региона. Были обсуждены вопросы тарификации подсчетов коммунальных услуг в рамках ОСМС, развитие фтизиатрии и др.

Елжан Биртанов отметил, что по строительству медицинских объектов в рамках государственно-частного партнерства, Актюбинская область занимает одно из лидирующих мест среди регионов Казахстана.

Также министр здравоохранения РК Елжан Биртанов посетил Актюбинский областной центр психического здоровья (ОЦПЗ).

Психиатрическая и наркологическая помощь населению области оказывается данным областным центром. На сегодняшний день в составе ОЦПЗ, находится стационар мощностью 280 коек для психически больных, стационар мощностью 100 коек для наркологических больных, пять первичных центров психического здоровья и 13 психиатрических кабинетов в районах. Реорганизация и слияние служб произошли в мае текущего года.

Также данным центром запущена Республиканская программа профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних, в рамках которой было обучено 10 специалистов ОЦПЗ.

С марта 2017 года на базе стационара ОЦПЗ открыта лечебно-трудовая мастерская «Швейный цех», в которой пациенты проходят трудовую реабилитацию.

Последним объектом посещения была Алгинская центральная районная больница Актюбинской области. Руководством больницы была продемонстрирована работа отделении скорой медицинской помощи, приемного покоя, палаты интенсивной терапии и родильного отделения.


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