Гражданка России семь лет незаконно получала пенсию в ВКО

Подсудимой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.

Ущерб государству, нанесенный пенсионеркой, составил больше шести миллионов тенге, передает корреспондент YK-news.kz.

В Бородулихинском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении гражданки России 1953 года рождения. Женщина с 2008 года получала пенсионные выплаты на территории РФ, однако в 2011 году она обратилась с заявлением о назначении пенсии в компетентные органы РК.

«Таким образом, она скрыла факт двойного гражданства, - сообщили в суде. - Женщина получала пенсию в Казахстане в период с февраля 2011 года по май 2018 года и нанесла материальный ущерб государству в особо крупном размере на общую сумму 6 354 373 тенге».

Подсудимой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

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