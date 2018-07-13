Б.Сагинтаев посетил промышленные и социальные предприятия Актюбинской области

Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев совершает цикл рабочих поездок по регионам по поручению Главы государства.

В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев посетил ряд промышленных и социальных объектов, на примере которых ознакомился с реализацией Госпрограммы индустриально-инновационного развития, внедрением элементов Индустрии 4.0 и модернизацией инфраструктуры здравоохранения и спорта, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Премьер-министра РК.

Ознакомление с развитием города Актобе началось на объекте ТОО «Казахстанский завод нефтяного оборудования», реализованный в конце 2017 года в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития. В цехе Премьер-Министр ознакомился с технологическим процессом изготовления сосудов, работающих под высоким давлением, и блочно-комплектующих оборудований.

При осмотре завода директор ТОО «КЗНО» А. Кашлаев сообщил, что процент качества изготавливаемой на заводе продукции превышает 96%. Так, за первое полугодие объем производства составил около 5 тыс тонн продукции на общую сумму 3,6 млрд тг. Производимые трубы используются для транспортировки газа или жидкого флюида из скважины на поверхность, крепления нефтяных и газовых скважин во время их бурения и для последующего использования, а также для бурения скважин при поиске воды, полезных ископаемых и т.д. Кроме того, блочно-комплектное оборудование предназначено для получения дорожного и строительного битума и мазута, а установки предназначены для бурения скважин.

После осмотра завода аким Актюбинской области Б.Сапарбаев доложил о реализуемых проектах на территории индустриальной зоны «Актобе», а также о проводимой работе по цифровизации и технологической модернизации промышленных предприятий региона.

Индустриальная зона «Актобе» занимает площадь в 200 га. На данный момент ведется строительство семи проектов. В текущем году планируется ввод в эксплуатацию четырех проектов на сумму 29,4 млрд тг с созданием 508 новых рабочих мест.

Заместитель акима области С. Туленбергенов в свою очередь доложил о развитии придорожного сервиса в регионе и реализации плана ремонта автодорог. Так, во исполнение поручения Главы государства по достижению 90% доли автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии к 2022 годуежегодно увеличиваются объемы ремонта дорог.

«Сеть автомобильных дорог республиканского значения на территории Актюбинской области составляет 1897 км. В 2016 году отремонтировано 99 км, в 2017 — 302 км, в текущем году запланировано отремонтировать 404 км на общую сумму 35,7 млрд тг и в 2019-м прогнозируется ремонт 452 км на 43,6 млрд тг», — проинформировал С. Туленбергенов.

За январь-июнь 2018 года объем производства промышленной продукции в Актюбинской области составил 815,3 млрд тг. Индекс физического объема 105,1% к соответствующему периоду 2017 года. В обрабатывающей промышленности выросло производство продуктов нефтепереработки, резиновых и пластмассовых изделий, металлургии, готовых металлических изделий.

В Актюбинской области по второй пятилетке (2015–2019 гг.) Карты поддержки предпринимательства реализуется 23 инвестпроекта с объемом инвестиций 195 млрд тг с созданием 2,9 тыс. рабочих мест. На сегодня 14 проектов введены в эксплуатацию, создано более 1100 рабочих мест. Это проекты по производству извести, крепежных изделий, мелющих шаров, силикатных изделий, металлоконструкций и металлоизделий, макаронных изделий, травмобезопасных покрытий, молочной продукции, мясокомбинат, переработка хромосодержащих отходов, нефтегазовых оборудований и труб, стеклоомывающей жидкости и антифриза, мини-НПЗ, а также домостроительный комбинат.

В рамках рабочей поездки Бакытжан Сагинтаев также посетил ряд социальных объектов, реализованных по принципу государственно-частного партнерства: офтальмологический центр «Daru Zharygy», центральную станцию скорой и неотложной медицинской помощи ТОО «Первая помощь», а также Дворец единоборств «Жекпе-Жек Сарайы».

В ходе посещения медицинских организаций руководитель управления здравоохранения А. Калиев сообщил, что в целях эффективного использования высокого потенциала здравоохранения Актюбинской области для улучшения качества медицинской помощи населению региона осуществляется комплексная модернизация инфраструктуры здравоохранения.

«В области освоены уникальные технологии лечения, такие как, трансплантация печени и почек (за 2 года выполнено 37 пересадок почек и 12 пересадок печени), эндопротезирование крупных суставов, широкий спектр эндо-видеохирургических методов лечения, открыт Центр экстракорпорального оплодотворения с генетической лабораторией современного уровня», — проинформировал А. Калиев, также доложив о дальнейших планах развития медицинского кластера.

Справочно: В 2018 г. на финансирование здравоохранения Актюбинской области предусмотрено 8,5 млрд тг, на развитие объектов здравоохранения — 4,2 млрд тг, на укрепление материально-технической базы — 1,9 млрд тг.

Согласно данным акимата Актюбинской области, на сегодняшний день медицинскими информационными системами охвачены 81% организаций. До конца 2019 года уровень достигнет 100%. Кроме того, в регионе с 1 июля внедрен проект по переходу на безбумажное ведение медицинской документации.

В целом в РК по итогам первого полугодия медицинскими информационными системами охвачено 96,7% организаций здравоохранения до районного уровня. Вместе с тем, доступ к сети Интернет имеют 100% организаций здравоохранения до районного уровня. Ожидаемый эффект от цифровизации системы здравоохранения: уровень удовлетворенности населения качеством медицинской помощи: 2018 — 44%, 2019 — 49%, 2020 — 55%, сокращение времени приема у врача на 50-60%.

Ознакомление с развитием инфраструктуры здравоохранения продолжилось в ходе посещения городской станции скорой и неотложной медицинской помощи ТОО «Первая помощь». Проект реализован в рамках ГЧП совместно с турецкими инвесторами. С марта начала функционировать Центральная станция скорой медицинской помощи с мощностью 75 000 вызовов в год, с автогаражом на 28 санитарных автомашин.

Следует отметить, что станция оснащена самым современным оборудованием. Создан единый call-центр на 15 пультов «103» для приема вызовов от населения всей области с последующей медицинской сортировкой.

Заместитель директора ТОО «Первая помощь» Г. Топчу сообщил, что наряду с работой единого информационного-аналитического колл-центра введена электронная карта вызова и проводится процедура геокодирования при приеме обращения. Вызовы представляются на GPS-навигаторе водителя и на планшете врача (фельдшера) скорой медицинской помощи. На сегодня круглосуточно на линии работают 16 реанимобилей, 2 диагностических автомобиля, полностью оснащенные современным медицинским оборудованием, и 16 автомобилей для оказания неотложной медицинской помощи.

В рамках ознакомления с проектами ГЧП в регионе Бакытжан Сагинтаев также посетил Дворец единоборств «Жекпе-Жек Сарайы», предназначенный для проведения крупных спортивных соревнований республиканского и международного уровней.

Руководитель управления физической культуры и спорта М. Махамбетов отметил, что здание оснащено современными сборно-разборными рингами на помостах, коврами для борьбы, татами и другим спортивным оборудованием для тренировок.

Согласно данным областного акимата, многие проекты в рамках государственных программ развития здравоохранения, культуры и спорта реализуются по принципу государственно-частного партнерства и социальной ответственности бизнеса. На сегодня в регионе ведется реализация 108 ГЧП-проектов с общим портфелем инвестиций на 43 млрд тг.

По механизму ГЧП в Актобе строятся Ледовый дворец, Хоккейный модуль, Теннисный центр и Легкоатлетический манеж. В целях популяризации спорта и привития навыков здорового образа жизни среди молодежи в Актобе построено 14 street workout площадок и скейт-парк. В области функционируют 28 детско-юношеских спортивных школ, из них 6 имеют статус «специализированных». В ДЮСШ культивируются 47 видов спорта, которым обучаются свыше 17 тыс. учащихся.

Всего в области действуют 1670 спортивных объектов. В том числе: 17 стадионов, дворец спорта, 14 спорткомплексов, 981 спортивное сооружение, 33 хоккейных и 28 теннисных кортов, шесть лыжных баз, девять плавательных бассейнов, 544 спортивных зала и т. д.

Напомним, Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев совершает цикл рабочих поездок по регионам по поручению Главы государства. Ранее состоялись поездки в Атыраускую, Карагандинскую, Костанайскую, Кызылординскую, Мангистаускую, Южно-Казахстанскую и Акмолинскую области.

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