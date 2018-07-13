Глава Верховного суда: Задача судей не выяснять: кто прав, кто - нет

Для нас самое главное - помочь сторонам.

На заседании в пятницу глава Верховного суда РК Жакип Асанов привел примеры незаконных решений судов, передает zakon.kz.

Он вспомнил случай, который произошел в Темиртау.

"Семейные друзья, у них были отличные отношения. Был общий бизнес, а потом возник спор относительной какой-то суммы: кто-то дал, кто-то не вернул. Разгорелся спор. Этот конфликт дошел до Верховного суда. И, естественно, Верховный суд должен был принимать какое-то решение: одна сторона проиграла, вторая выиграла. Так вот проигравшая сторона пошла купила ружье и убила своего оппонента", - рассказал председатель

Второй случай, о котором упомянул Асанов, был в Алматы. "Вы знаете, когда человек взял гранату и ворвался в здание акимата. Почему? Вот такие гражданские споры в обществе", - пояснил он.

По его словам, задача судей не выяснять, кто прав, кто не прав.

"Не эта задача для нас самая главная. Для нас самое главное помочь сторонам найти взаимоприемлемое устраивающее обе стороны решение. Это и называется восстановительным правосудием. Сегодня тренд глобальной юриспруденции не состязательность, о которой мы любим так часто говорить. Тренд - это восстановительная правосудие по гражданским делам и по нетяжким уголовным преступлениям", - отметил он.

Также Асанов высказался о медиации. "Я в Youtube видел один ролик, когда двое медиаторов привели две стороны не только к миру, но они своими грамотными советами, рекомендациями привели стороны к тому, что они подружились. Если кто-то к этому вопросу подходит поверхностно, то это говорит об его уровне. Я обращаюсь к председателям областных судов - вы лидеры большого коллектива. Если вы лидеры, вы должны уметь делать так, улучшать качество работы", - заключил глава Верховного суда.

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