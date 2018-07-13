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Загадочный объект увидели в небе над Актюбинской областью

Пользователи соцсети высказали предположения о метеорите, комете и части ракеты.

Фото : Instagram13 июля 2018, 12:43

Жители Актюбинской области сняли на камеры необычный объект в небе, передает Zakon.kz.

Видеозапись была опубликована на странице "aktobe_zello" в Instagram.

Пользователи соцсети высказали предположения о метеорите, комете и части ракеты.


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