Загадочный объект увидели в небе над Актюбинской областью

Пользователи соцсети высказали предположения о метеорите, комете и части ракеты.

Жители Актюбинской области сняли на камеры необычный объект в небе, передает Zakon.kz.

Видеозапись была опубликована на странице "aktobe_zello" в Instagram.

Пользователи соцсети высказали предположения о метеорите, комете и части ракеты.

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